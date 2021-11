Calcio 1′ cat. A: Tradate ok ma cade la Pro Azzurra

x

x

TRADATE / MOZZATE – Luci e ombre per le squadre della zona nel campionato di Prima categoria girone A: alla vittoria interna del Tradate fa da corollario la sconfitta in trasferta della Pro Azzurra Mozzate (che in casa gioca a Tradate).

Qui Tradate – Largo il successo dei tradatesi contro la malcapitata Jeraghese, travolta con i due gol nel primo tempo firmati da Stefanazzi dopo 10 minuti e da Stefanizzi appena superati i venti minuti di gioco. Nella ripresa Tradate è dilagato con le reti di Knouzi al ventesimo, di Stefanazzi ancora un minuto dopo, e di Knouzi ancora al quarantesimo.

Qui Pro Azzurra – Domenica da dimenticare, 2-0 a Luino. I padroni di casa si impongono con gol per tempo, li realizzano al 25′ con una azione personale di Piccatto e poi di Cosso dopo dieci minuti nella ripresa.

(foto archivio: azione di gioco della Pro Azzurra Mozzate in occasione di un precedente incontro)

07112021