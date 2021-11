x

CERIANO LAGHETTO – In un pomeriggio quasi primaverile gli uomini di mister Motta sono bravi a strappare un punto sul campo del Garbagnate.

Fin dai primi minuti si capisce subito che oggi su un terreno pessimo sarà difficile poter giocare palla a terra.

Passano pochi minuti e su traversone di Mignosi il n2 locale chiude per la diagonale sul secondo palo e porta in vantaggio il Garbagnate, nel corso del primo tempo la partita diventa maschia e con poche occasioni da goal.

Nel secondo tempo dopo diversi cambi sia da una parte che dall’altra si inizia a vedere più supremazia di gioco da parte del Ceriano che non ci sta a perdere e confeziona diverse palle goal.

A dieci minuti dalla fine Porta colpisce spedisce la palla verso l’incrocio dei pali ma un super Quadranti dice no deviando la palla sulla traversa arriva in corsa Vismara che a botta sicura centra il palo.

Dopo pochi minuti il ritrovato Nicolò Pepe calcia in diagonale una palla che si alza poco sulla traversa. E’ solo l’inizio di un finale incandescente.



A tre minuti dalla fine dei giochi sempre Pepe inventa un gol in rovesciata su un cross di De Laurentis che il portiere Quadranti può solo rimane a guardare impietrito il gesto tecnico dell’attaccante del Ceriano ritrovato dopo due anni dal brutto infortunio al ginocchio.

Finisce con il Ceriano che prova a vincerla ma purtroppo non c’è più tempo.

Continua la striscia positiva degli uomini di Motta che dimostrano ancora una volta che in una domenica non facile portano a casa un punto contro un avversario sempre ostico.

