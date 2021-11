Calcio Eccellenza: Berberi salva l’Ardor Lazzate dalla sconfitta

x

VARZI – Si interrompe la corsa alla vetta del Varzi che porta a casa solo un punto contro l’Ardor Lazzate di mister Bonazzi; ad aprire le danze sono i padroni di casa che al 4′ del primo tempo trovano il vantaggio con Grasso che trova la sua quinta rete in campionato; l’Ardor non ci sta e prova a reagire ma senza fortuna chiudendo il primo tempo sotto di un gol.

Nella ripresa ancora Varzi in avanti alla caccia del raddoppio ma a trovare il gol sono i giallo-blu, Berberi da vero bomber agguanta il pareggio a 5′ dalla fine, dopo un corposo recupero il signor Mascolo manda tutti negli spogliatoi.

Pareggio che blocca la rincorsa alla vetta dei pavesi che non sfruttano lo scivolone della Castanese nello scorso weekend, dall’altra parte Lazzate che continua la propria striscia di imbattibilità e si mantiene in corsa per la zona playoff.

Risultati 8° giornata: Castanese – Accademia Pavese 4-0; Club Milano – Varesina 1-0; Pavia – Gavirate 1-2; Sestese – Base 96 Seveso 2-1; Varzi – Ardor Lazzate 1-1; Verbano – Vergiatese RINVIATA; Vogherese – Rhodense 2-1; Calvairate – Settimo Milanese 2-1

Varzi – Ardor Lazzate 1-1

VARZI: Murriero, Orrico (30’ st Ruggieri), Gnaziri, Scarcella, Mazzocca, Rebuscini, Monopoli, Iervolino, Bresciani (25’ st Franceschinis), Grasso (1’ st 23 Crea), Pizzini. A disposizione: Masotino, Domenichetti, Ranzetti, Calloni, Lopane, Citterio. All.: Pagano.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Bonazzi (18’ st Frigerio), Bonazzi, Cavalcante, Manta, Peverelli, Baldan, D’Onofrio, Corona (31’ st Pedrazzini), Artaria (43’ st Raimondo), Berberi. A disposizione: Ragone, Sandrini, Raimondo, Ferraro, Ronchi, Castria, Fondi. All.: Bonazzi.

ARBITRO: Mascolo di Castellammare di Stabia (Pozzi di Varese e Damato di Milano)

MARCATORE: 4’ pt Grasso (V), 39’ st Berberi (A).