LAZZATE – Delusione per il Fbc Saronno che lascia il secondo posto in classifica nel campionato di Promozione dopo la sconfitta interna (a Lazzate) subita contro la Lentatese.

La cronaca – Avvio decisamente promettente per il Fbc Saronno, coronato dalla rete di Milazzo al 16′, colpo di testa su assist di Scaccabarozzi. Ma poi i saronnesi mancano il colpo del definitivo ko, la Lentatese riprende coraggio e pareggia in chiusura di primo tempo con Malacarne: un passaggio filtrante ed una respinta di Giglio mettono il giocatore brianzolo nella condizione di pareggiare. Decide l’esito dell’incontro, al 29′ della ripresa, Ferrario appena entrato in campo e che segna con un potente diagonale. Ma prima del triplice fischio c’è anche il rigore calciato direttamente fuori da Ferrario al 40′ dopo un fallo in area di Lorossu (espulso) su Iacovelli e sull’altro fronte la traversa di Ferrario con un tiro dalla destra.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match e l’intervista del dopo-partita all’allenatore saronnese Niccolò Taroni a cura di Tommaso Valarani.

Fbc Saronno-Lentatese 1-2

FBC SARONNO: Giglio, Vanzulli, Torriani, Bernello, Nocciola (13’ st Iacovelli), Ballabio (33’ st Maggiore), Cannizzaro (13’ st Bonizzi), Scaccabarozzi, Rudi, Milazzo (26’ st Pieri), Ferrari (42’ st Legnani). A disposizione Colombo, Stevanin, Galli, Spinelli. All. Taroni.

LENTATESE: Sala, Coppola, Lorusso, Meroni, Crotti; Ballabio (13’ st Parravicini), Molteni (42’ st Cuzzolin), Del Gaudio, Malacarne, Tagliabue G. (33’ st Galliani e dal 41’ st Bottos), Tasca (22’ st Ferrario). A disposizione Tagliabue F., Bianchimano, Pagnozzi, Magro. All. Valente.

Arbitro: Sacchi di Lecco (Elghachi di Bergamo e Calini di Legnano).

Marcatori: 16’ pt Milazzo (S), 36’ pt Malacarne (L), 29’ st Ferrario (L).

07112021