Calcio, Fbc Saronno-Lentatese: l’analisi di mister Taroni

LAZZATE – Persa 1-2 la gara interna (a Lazzate) contro la Lentatese, l’allenatore del Fbc Saronno Niccolò Taroni analizza quel che è successo nel pomeriggio domenicale: “Una partita per noi iniziata molto bene, sul 1-0 avremmo dovuto proseguire a macinare gioco, eravamo concentrati e attenti. Ma abbiamo concesso il gol del pareggio in modo fortuito, su un nostro errore, e ci può stare. Però si sbagliano i rigori, come in Coppa quando non abbiamo passato il turno e questo pomeriggio; e può succedere, ma mi aspettavo qualcosa di più sotto il profilo caratteriale, altrimenti di strada se ne fa poca” dice il tecnico dei biancocelesti.

Prosegue Taroni: “Gli avversari contro di noi ci credono, gli altri si sono messi a fare qualcosa in più e noi qualcosa di meno, e questo è stato lo specchio di quanto successo in settimana quando ho visto un po’ calare la tensione. Non mi sta bene questa sconfitta, per quel che ho registrato sotto il profilo caratteriale. Ovvio che non sono soddisfatto, dobbiamo sapere chiudere le partita quando è il momento”.

07112021