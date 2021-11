Calcio Promozione: Pappalardo manda KO l’Universal Solaro

x

x

CANTU’ – Resta ancora sul fondo della classifica e a secco di vittorie l’Universal Solaro, che esce sconfitto anche dalla sfida di Vighizzolo di Cantù.

I giallorossi conducono maggiormente la prima frazione di gioco rendendosi pericolosi per tutto il primo tempo ma al 45′ crollano nel segno di Pappalardo, l’ex Oggiono e Guanzatese è bravo a sfruttare una mischia in area e infilare l’1-0. La ripresa segue il copione dei primi 45′, il Solaro preme alla ricerca del pari ma è ancora il Cantù a trovare il gol, Pappalardo bravo a sfruttare una disattenzione difensiva trova la personale doppietta e mette il sigillo sul match che termina 2-0.

Castello Città di Cantù – Universal Solaro 2-0

CASTELLO CITTA’ DI CANTU’: Perniola, Balduzzi, Barlusconi, Sangiorgio, Lozza, Bruschi, Bonella, Romanò (36’ st Rollo), Galatà (16’ st Ajouli), Colombo (21’ pt Valle), Pappalardo (40’ st Merlini). A disposizione: Borghi T., Riva, Borghi M., Pagani, Iannello. All.: Romano

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Cattafi, Parisi, Franco, Leoncini, Quaglia (30’ st Capelli), Rotiroti (21’ st Livelli), Decarlo, Miculi (11’ st Giglio), Bottan (29’ st Di Patria), Fioroni. A disposizione: Gambino, Delia, Donato, Somaini, Baglio. All.: Cernivivo.

Marcatori: pt: Pappalardo 45’ (C) st: Pappalardo 22’ (C)