Ceriano Laghetto oggi celebra la Festa dell’Unità d’Italia. Il programma

CERIANO LAGHETTO – Domenica 7 novembre è in programma la tradizionale cerimonia di commemorazione del 4 novembre, 103esimo anniversario della fine della prima Guerra mondiale e Festa della forze armate, quest’anno arricchita dalla celebrazione dei 100 anni dalla tumulazione del milite ignoto all’Altare della Patria.

Il programma – Alle 10 il ritrovo in piazza Diaz davanti al monumento ai Caduti, dove poco dopo ci sarà la deposizione di una corona con gli interventi commemorativi da parte delle autorità presenti. Seguirà l’inaugurazione con benedizione della nuova pavimentazione lapidea di via Mazzini e Laghetto. Poi partirà il corteo per le vie cittadine accompagnato dal “Corpo musicale Santa Cecilia” di Ceriano Laghetto e diretto in chiesa parrocchiale per la messa delle 11. A seguire ci sarà l’inaugurazione e benedizione della nuova piazza San Vittore.

In zona la Festa dell’Unità d’Italia e Giornata delle forze armate sono state in questi giorni celebrate con varie iniziative. Ieri a Cogliate.

(foto: precedente cerimonia pubblica a Ceriano Laghetto)

07112021