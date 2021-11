x

x

SARONNO – Dopo l’incidente in pista ad Imola dove ha riportato la frattura di una clavicola il saronnese Lawrence Balestrini torna con un appello alla città di Saronno per finanziare la riparazione della propria monoposto (che ha sfilato anche per le vie cittadine) e tornare a sfrecciare in formula Renault.

Ecco il suo appello per il crowdfunding

Cari Amici,

sono Laurence Balestrini, pilota del Team Viola Formula Racing e gareggio nel campionato italiano TopjetFX2000 nel quale sono diventato campione di Formula Renault nel 2019. (Pagina Facebook)

Nello scorso mese di settembre ho subito un grave incidente in gara 1 del Gran Premio di Imola, che avrete forse visto in diretta televisiva o nei video ed immagini sui social.

Dopo essere stato urtato da un’altra monoposto alla Variante Alta, il mio Formula Renault si è più volte capottato e sono rimasto imprigionato a testa in giù per 80 interminabili secondi fino a quando i commissari di gara sono potuti intervenire alzando la monoposto e permettendomi di uscire, mettendomi in sicurezza.



Un ringraziamento davvero speciale a tutti voi che mi seguite in gara e mi avete mandato innumerevoli messaggi per augurarmi una pronta guarigione.

Mi posso ritenere fortunato avendo subìto solo la frattura della clavicola sinistra e anche grazie al vostro incoraggiamento farò di tutto per rimettermi presto in forma per poter dare a tutti voi di nuovo grande spettacolo in pista, sui più bei circuiti italiani, che poi sono anche tra i più belli al

mondo e che tante nazioni e piloti ci invidiano.

Molti di voi mi stanno chiedendo quando mi rivedranno in pista e, a questa domanda, la risposta ancora non ce l’ho, perché purtroppo nel grave incidente che avete visto la mia monoposto ha subìto molti danni.

Qui vi devo spiegare una grossa differenza tra quello che è il mondo della Formula 1 che tutti vedete in televisione ed il nostro campionato italiano.

Quando in Formula 1 vedete un pauroso incidente con macchine danneggiate, le scuderie riescono, in brevissimo tempo, a ripristinarle mettendo a disposizione del pilota un mezzo perfettamente efficiente. Nei campionati minori invece, come nel nostro campionato italiano, è il pilota, anche se

incolpevole, a dover trovare i mezzi necessari per ripristinare la monoposto.

È per questo motivo che non so ancora dirvi quando sarà possibile rivedermi in pista, ma vi assicuro che cercherò di nuovo di essere in griglia di partenza per darvi spettacolo ed emozioni.

Nel frattempo ringrazio, tutti voi che mi seguite e tutti coloro che vorranno partecipare a questo crowdfunding che potrà aiutare a riparare e a schierare di nuovo la mia monoposto in gara.

QUI IL CROWDFUNDING

(foto dell’incidente in copertina)