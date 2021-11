Ieri su ilS: scritte no green pass a Solaro, multe in via Roma dopo la visita del sindaco, appello per salvare gli alberi di Gerenzano, circo solidale

Ieri su ilS: scritte no green pass a Solaro, multe in via...

SARONNO – A Solaro nuove raid dei no green pass con alcune scritte sulla recinzione della scuola media

Via Roma continua a fare notizia e a far discutere. Due le notizie il tour del sindaco Augusto Airoldi con l’assessore Mimmo D’Amato per ascoltare i commercianti e il primo raid di multe nel quartiere per il mancato rispetto della zona disco orario.

Dopo l’errore dell’Amministrazione nella presentazione dei documenti che ha fatto saltare l’approvazione del bilancio consolidato nuove prese di posizione di Saronno Civica – Lista Airoldi.

Ancora una richiesta di trasparenza: la vicepresidente della commissione Sport Maria Ceriani chiede all’assessore Musarò spiegazioni, informazioni sulla situazione del campo del Colombo Gianetti.

Circo solidale con la possibilità di partecipare per tanti bimbi e disabili: successo sotto il tendone allestito alle porte del Matteotti.

“Salviamo le piante di piazza del Mercato”: l’appello all’Amministrazione di Gerenzano di Pierangelo Gianni.

Gerenzano, fuori dalla Farmacia è arrivato il distributore automatico.