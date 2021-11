x

LOMAZZO – Potenziata la strumentazione a disposizione della polizia locale di Lomazzo “grazie all’attenta partecipazione ai bandi regionali. Maggiore controllo del territorio tramite le videotrappole, e maggiori investimenti sulla sicurezza stradale, con l’attenzione alla verifica di documenti falsi” riepilogano dal Comune.

“E’ stato vinto un bando regionale nel 2020 per un totale di 25 mila euro da suddividere fra i quattro comuni che fanno parte del progetto Smart, vale a dire Lomazzo, anche Locate Varesino, Rovello Porro e Appiano Gentile – si legge in una nota del Comune ed in particolare del consigliere alla Sicurezza, Samuele Arrighi – Lomazzo in particolare ha ricevuto 7.500 euro con i quali abbiamo acquistato uno scooterone e due metal detector”.

Prosegue Arrighi: “Anche per l’anno in corso l’Amministrazione lomazzese ha ricevuto dei fondi regionali da destinare al “capitolo sicurezza”. Abbiamo vinto un altro bando dal valore complessivo di 30 mila euro. Lomazzo ha ricevuto 11 mila euro con i quali abbiamo acquistato un drone, che consentirà di effettuare anche dei controlli dall’alto, ad esempio in aree di possibile spaccio, due videotrappole e uno strumento per riscontrare le falsificazioni dei documenti. Quest’ultimo strumento ha permesso alla polizia locale di effettuare controlli più precisi con l’individuazione di patenti false e contribuire a migliorare la sicurezza stradale, uno dei temi di maggiore attenzione da parte della polizia locale”.

