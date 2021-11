x

SARONNO – Il bar di via Volta e quello di via Frua sono stati presi di mira dai ladri che l’altra notte hanno realizzato due colpi riuscendo a dileguarsi con due slot machine, un cambiamonete e del contante.

Sono entrati in azione intorno alle 5 tra il quartiere Prealpi e la Cassina Ferrara. Prima “tappa” in via Volta al civico 134. Sono arrivati intorno alle 4,40 hanno divelto le maglie della cler e poi hanno sfondato la vetrata e sono riusciti ad entrare nel punto vendita. Una volta all’interno hanno preso due slot machine e un cambiamonete e quindi si sono dileguati nella notte senza che nessuno dei residenti si accorgesse di nulla.

Poco dopo sono “ricomparsi” in via Frua al civico 97. Anche in questo caso danni alla saracinesca di cui hanno divelto le maglie e alla vetrata accanto all’ingresso. Qui hanno trovato solo del denaro e preso quello sono scappati. Anche in questo caso il colpo è stato portato a termine senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Sui due episodi sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Saronno allertati dai proprietari dei locali appena hanno scoperto di essere stati vittime del furto.

