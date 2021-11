x

SOLARO – Mezzi di soccorso mobilitati in serata per un tamponamento fra due automobili avvenuto sulla Saronno-Monza all’altezza di via Roma di Solaro: cinque le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, fra cui due bimbi.

Il sinistro si è verificato alle 21.35, in zona Villaggio Brollo: immediamente si è attivata la macchina dei soccorsi e sul posto oltre a vigili del fuoco e carabinieri della Compagnia di Rho sono accorse tre ambulanze, della Croce rossa di Saronno, della Cri di Lentate sul Seveso e della Misericordia Arese ed è stata fatta arrivate anche l’auto-infermieristica per fornire un supporto “specializzato”. A restare feriti una bimba di 5 anni, un bambino di 8 anni, una donna di 42 anni ed una di 44 anni oltre ad un uomo di 39 anni. Nessuno è stato giudicato in pericolo di vita ma alcuni di loro hanno riportato lesioni e contusioni varie. Da quantificare l’entità dei danni materiali.

I carabinieri si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità. Alla luce dell’accaduto si sono verificati alcuni rallentamenti lungo la trafficata arteria.

(foto archivio)

