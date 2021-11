x

LAINATE – Lutto a Lainate: un 25enne del posto – Davide Giovanni Peloso – è morto, cadendo durante una escursione in montagna. La tragedia si è consumata sabato mattina sulla Grignetta, nel comune di Abbadia Lariana.

In base a quanto ricostruito dal Soccorso alpino, il ragazzo stava compiendo la salita da solo, e lungo il “Canale Piccioni” della via “Direttissima” della Grigna meridionale ha perso l’equilibrio cadendo dal sentiero e finendo nel vuoto per 10 metri. Dalla distanza alla scena hanno assistito altri escursionisti, che hanno dato l’allarme: immediato l’intervento del Soccorso alpino ed è stato anche fatto arrivare da Villa Guardia l’elisoccorso. Il giovane è stato trovato e raggiunto ancora in vita, ed è stato trasportato all’ospedale di Lecco: le sue condizioni sono apparse sin dal primo momento gravissime ed è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio lecchese, a causa di un forte trauma cranico.

(foto archivio: un precedente intervento del Soccorso alpino)

