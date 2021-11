x

SARONNO – Due incidenti oggi nel tratto locale dell’autostrada A9. E‘ successo alle 5.35 fra Saronno e Turate in direzione nord, quando si sono scontrate due automobili. Una persona, un uomo di 59 anni, ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella che l’ha trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di lievi lesioni. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco ed una pattuglia della polizia stradale per i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire l’accaduto e chiarire le eventuali responsabilità.

Incidente anche a Lomazzo all’innesto in A9 in Pedemontana, in direzione nord: una automobile è uscita di strada ed il conducente, un uomo di 53 anni, è stato medicato direttamente sul posto, di non gravi lesioni, dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Il sinistro si è verificato alle 13.45.

(foto archivio)

