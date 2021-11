x

x

SARONNO – “I tecnici comunali hanno fatto un sopralluogo la scorsa settimana per capire dove posizionare le lampade: il lavoro sarà eseguito al più presto”.

E’ la risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni che sui social network risponde alla segnalazione in merito ad un problema relativo all’hub vaccinale dell’ex Pizzigoni attivo sia per la vaccinazione covid sia per quella influenza.

A segnalare il problema una saronnese: “Volevo far presente che questa sera ho accompagnato i nonni al centro vaccinale in via parini c/o la ex pizzigoni e fanno percorrere un percorso al 50% totalmente buioIl consiglio dei volontari: signorina accenda la torcia del cellulareMa come è possibile? Sicuramente in questo periodo andranno ad effettuare il vaccino persone ultra 80 enni.. Il comune non può intervenire in qualche modo o si aspetta che qualcuno cada e si faccia male”.

Tempestiva la risposta dell’assessore Ciceroni che spiega quanto messo in atto dall’Amministrazione per ovviare al problema.