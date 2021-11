x

x

SARONNO – “La pandemia anche qui a Saronno sta dando segnali di risveglio”: lo ha detto questa mattina il sindaco, Augusto Airoldi, durante l’abituale intervento del lunedì su Radiorizzonti.

“Purtroppo la nostra città non fa eccezione, rispetto ad una ripresa della pandemia: sono 60 i positivi attualmente, un mese fa erano 15. E’ un numero in assoluto basso ma che conferma la risalita, e dobbiamo farne tesoro nei nostri comportamenti, mantenendo l’uso della mascherina, ponendo cura alla igienizzazione e andando avanti con le vaccinazioni, che ci aiutano a non tornare in certe situazioni” ha rimarcato il primo cittadino.

Restando ai dati locali, a Saronno da inizio pandemia i guariti sono stati 3884, in crescita rispetto ai 3842 di un mese fa mentre resta fermo il numero dei deceduti, a 210.

(foto: una venduta del centro storico di Saronno)

08112021