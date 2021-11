x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di una saronnese in merito alle recenti visite del sindaco alle attività commerciali.

Buon giorno ho letto con piacere il vostro articolo riguardante l’incontro tra il Sindaco e le attività commerciali di Saronno, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nell’ascolto e confronto delle proposte per migliorare la nostra città. Leggendo l’articolo l’articolo però mi sono chiesta se e quando l’amministrazione porrà anche solo per un attimo l’attenzione oltre che al commercio anche ai servizi che la nostra città offre. Mi spiego meglio: sono una libero professionista, madre di due figli. Per la mia professione mi chiedo se mai qualcuno dell’amministrazione si ferma anche solo un attimo a riflettere sui costi e sacrifici della stessa.

Eppure i professionisti della città sono molti e rendono importanti servizi alla comunità.

Mi spiego meglio.Da che sono diventata mamma il mio lavoro ha iniziato limitarsi per la cura dei figli. Per cui mentre prima ero pendolare su Milano ora lavoro su Saronno. La mia professione comporta i costi a tutti ben noti tra assicurazione, commercialista, tasse, previdenza. A tutto ciò si associa la necessità di avere un locale per ricevere i clienti. Gli affitti a Saronno sono molto elevati rispetto a quanto offerto. Sarebbe interessante che l’amministrazione valutasse la possibilità di prezzi calmierati per aiutare le varie professioni presenti sul territorio favorendo un co-working sociale.

Mi chiedo e chiedo all’amministrazione comunale se tale aspetto sia mai stato considerato. Di fatto il libero professionista non viene mai considerato, ed è un peccato visto i servizi importanti offerti. Mi auguro che questa sia l’occasione giusta. Sarebbe bello poter aver un confronto su tale tematica. Ringrazio se mi venisse concessa la possibilità di approfondire la questione con un confronto.

Lettera firmata

07112021