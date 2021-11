x

SARONNO / ORIGGIO – A Saronno alle 10 di ieri è stato investito un ciclista: è succeso in via Bergamo, il ferito è un pensionato di 70 anni, che è stato trasportato all’ospedale cittadino da una ambulanza della Croce rossa, non è apparso in pericolo di vita.

Momenti di appresione ieri pomeriggio alle 16.30 alla periferia di Origgio, per una caduta accidentale di una bimba di 5 anni. E’ successo lungo l’ex statale Varesina nei pressi del confine con Saronno e dell’intersezione con via Sampietro: la bambina è stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa saronnese e trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Ieri alle 19.20 tamponamento fra due auto all’intersezione fra le autostrade A8 ed A9 all’altezza della periferia di Origgio: una donna di 56 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata assistita direttamente sul posto dall’equipaggio di una ambulanza subito accorsa assieme ad una pattuglia della polizia stradale. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

