SARONNO – In attesa di una soluzione di lungo termine arriva un nuovo aiuto ecomico per la mamma 42enne che settimana scorsa ha lanciato un appello perchè senza casa.

Un consigliere comunale di Saronno ha deciso di pagarle, se non si trovesse trovare una casa, un mese di residence in modo che la famiglia, che comprende anche una bimba di 3 anni possa avere una tetto garantito almeno fino a fine anno. Al momento, fino al 26 novembre, la quota è stata pagata da un papà saronnese Giorgio.

“Quando tocchi il fondo, e a me è capitato, sai quanto possa essere difficile risalire e riprendersi – spiega il consigliere che ha scelto di mantere l’anonimato – soprattutto quanto sia difficile gestire la situazione. Io non ho avuto l’aiuto di nessuno ma mi fa piacere far sentire a questa mamma e alla sua bimba che non sono sole”.

Il consigliere risponde anche alla scelta di rendere noto il suo incarico nell’assemblea cittadina: “Ormai il mondo della politica viene visto con una connotazione negativa e con grandi critiche. Mi sembrava giusto dimostrare concretamente che anche da qui arrivano gesti concreti di attenzione per la città”.

Un nuovo sospiro di sollievo per la mamma, che vive con il compagno e la bimba di tre anni, che sta ancora cercando una casa: “Mio marito lavora ma purtroppo ancora per i prossimi mesi a tempo determinato- spiega la saronnese – tutte le agenzie ci dicono che per questo ci mancano i requisiti. Vorremmo solo un aiuto, un punto di partenza per ridare un po’ di serenità alla nostra piccola”