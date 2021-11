x

SARONNO – E’ il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli a rendere nota in città la scomparsa di Benedetto Scaglione, segretario generale dal 1998 al 2010 del Comune di Saronno.

Scaglione, classe 1946 era originario di Bari dove si è laureato in Scienze Politiche. E’ arrivato in provincia di Varese nel 1983 con un incarico al comune di Venegono Superiore dove è rimasto fino al 1990 quando ha iniziato la sua opera a Induno Olona durata 8 anni.

Dal 1998 al 2010 è stato segretario comunale di Saronno con 4 amministrazioni e un periodo commissariale. Nel 2010 ha iniziato la sua opera a Samarate.

Sentito il messaggio di cordoglio per presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli: “E’ stato il mio segretario comunale per 10 anni. Grande cordoglio tra i miei ex assessori e consiglieri comunali”

(foto: sito istituzionale comune di Samarate)