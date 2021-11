x

x

CERIANO LAGHETTO – “Le nostre ragazze della serie A2 non si fermano più. Anche ieri hanno vinto per 3-1 sui campi del Tennis Beinasco, consolidando così il primo posto nel girone”. Lo fanno sapere i dirigenti del club tennistico che fa base a Ceriano Laghetto ed al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di Saronno.

Il capitano della squadra, il maestro Silverio Basilico sottolinea “il grande cuore che le ragazze ci mettono ad ogni incontro. Non è un caso se anche oggi Anna, Camilla e Rachele hanno giocato in maniera esemplare, mettendo in campo tutta la grinta che contraddistingue le nostre ragazze”.

Risultati

Scala Camilla vs. Zmau Michele 7-5 7-5

Zingale Rachele vs. Rizzetto Emma 6-0 3-6 6-2

Turati Anna vs. Colmegna Martina 3-6 7-6 6-1

Turati/Zingale vs. Colmegna/Caldera 3-6 2-6

(foto di gruppo per la squadra del Ct Ceriano sul campo del Tennis Beinusco. Prosegue in serie A2 la marcia della formazione femminile cerianese)

08112021