SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Bilancio decisamente positivo del weekend appena trascorso per le formazioni del Saronnese.

Nel campionato maschile di C Gold brilla ancora una volta l’Az Robur Saronno che vince ancora, e nettamente, davanti al pubblico di casa del palasport al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo. A fare le spese della buona serata della squadra del presidente Ezio Vaghi è stata stavolta il Milano 3, battuto 82-74.

Per quanto riguarda la serie B maschile di volley, ancora un fine settimana decisamente positivo sia per Saronno che per Caronno Pertusella.

La Pallavolo Saronno in casa al palazzetto dello sport “Dozio” di via Biffi ha superato 3-0 la ErreEsse Pavic di Romagnano Sesia, restando quindi a punteggio pieno.

Buona giornata anche per la Rossella Caronno, tutto facile in trasferta nella Bergamasca contro il Nembro, anche in questo caso 3-0.

(foto archivio: la Pallavolo Saronno festeggia l’ennesima vittoria)

08112021