x

x

SARONNO – Pari Caronnese e Ardor, Fbc Saronno rimontato, a occhiali il derby Airoldi-Dal Pozzo: ecco com’è andata in alcuni dei match clou della domenica calcistica locale.

I risultati in breve – In serie D Caronnese-Lavagnese 2-2. In Eccellenza Varzi-Ardor Lazzate 1-1 e Club Milano-Varesina 1-0. In Promozione Fbc Saronno-Lentatese 1-2, Aurora Cmc Uboldese-Union Villa Cassano 2-0 e Castello Cantù-Universal Solaro 2-0. In Prima categoria girone A Luino-Pro Azzurra Mozzate 2-0 e Tradate-Jeraghese 5-0; nel girone B Cantù San Paolo-Esperia Lomazzo 0-2, Rovellasca 1910-Ardita 0-0 e Tavernola-Salus Turate 0-2; nel girone N Osl Garbagnate-Ceriano Laghetto 1-1.

In Seconda categoria nel girone I Misinto-Gerenzanese 2-2, Serenza Carroccio-Rovellese 2-4. Nel girone N Gorla Minore-Cistellum 2-2 e Sommese-Pro Juventute 1-0. Nel girone R Sc United-Partizan Bonola 3-2.

In Terza categoria nel girone A Airoldi Origgio-Dal Pozzo 0-0, Amor sportiva-Rescalda 2-0, Legnarello-Cogliatese 2-4, San Vittore Olona-Limbiate 1-4.

Dunque, in serie D il pari interno della Caronnese.

In Eccellenza pari dell’Ardor Lazzate in casa della capolista Varzi.

E sconfitta della Varesina col Club Milano.

In Promozione sconfitta del Fbc Saronno contro la Lentatese.

In risalita le azioni dell’Aurora Cmc Uboldese ancora vincente.

E ancora una battuta d’arresto per l’Universal Solaro.

In Prima categoria girone A, vittoria interna del Tradate e sconfitta per la Pro Azzurra Mozzate.

Nel girone B vittoria della capolista Esperia Lomazzo e della Salus Turate, pareggio per il Rovellasca 1910.

Battuta di arresto per la Pro Juventute.

E nel girone N pari del Ceriano Laghetto.

In Terza categoria pareggio fra Misinto e Gerenzanese.

Pari anche il derby fra Airoldi Origgio e Dal Pozzo.

Sconfitta per la Cogliatese.

Infine, vittoria dell’Amor sportiva sul Rescalda.

08112021