SARONNO – In Lombardia la campagna antinfluenzale procede bene, con 353.798 dosi già somministrate”. Lo dice la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. “Di esse – prosegue l’assessore al Welfare – 309.646 sono state inoculate a cittadini over 65. Le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate solo nella prima settimana di novembre sono 181.330. Dunque, a oggi, è stato raggiunto con l’antinfluenzale il 22,3% dei cittadini vaccinati nel 2020, a consuntivo della campagna antinfluenzale”.

Chi può prenotare l’anti-influenzale – L’assessore ricorda che possono prenotare la sola vaccinazione antinfluenzale “i cittadini over 65, chi è a rischio per particolari patologie, le donne in gravidanza e, da domani 9 novembre, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni”.

Anziani, terza dose anti-covid e anti-influenzale – “La situazione epidemiologica – aggiunge la vicepresidente di Regione Lombardia – induce alla massima prudenza”. “Per questo raccomando, soprattutto alla popolazione anziana – precisa Letizia Moratti – di prenotarsi per la terza dose di vaccino anti-Covid e, in concomitanza, di accettare la proposta del vaccino antinfluenzale”.

Come fissare l’appuntamento – Per prenotare l’antinfluenzale è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, chiamare il call center al numero verde 800894545 o farlo accedendo al portale dedicato: https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/

(foto archivio: Letizia Moratti, con il sindaco saronnese Augusto Airoldi, durante la visita dell’assessore regionale all’hub vaccinale di Saronno)

08112021