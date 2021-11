x

LOMAZZO – “Dopo due anni difficili per tutti, iniziamo a vedere un po’ di luce. Esperia Lomazzo calcio quest’anno ha scelto con coraggio di non far pagare la quota d’iscrizione per la nuova stagione ai nostri tesserati nella stagione calcistica 2020 e 2021. Scelta che pochissime società sportive hanno fatto”. Lo sottolineano i dirigenti del club calcistico della bassa comasca.

“Questa stagione è partita alla grande e tornare a vedere il centro sportivo pieno di bambini e ragazzi è la nostra più grande soddisfazione. Abbiamo pensato di creare qualcosa che potesse aiutare noi e fare risparmiare voi. Così abbiamo creato la “tessera amica dell’Esperia Lomazzo calcio”. Al costo di 65 euro avrete per tutta la stagione calcistica 2021-22 ingresso gratuito a tutte le partite della nostra formazione maggiore, in testa alla classifica in Prima categoria; un fantastico cuscino,che potrete usare per mettervi comodi in tribuna a tifare la vostra squadra preferita! Inoltre presentando la nostra tessera ad Hair trend Lomazzo acconciatura estetica, pizzeria da Aldo Lomazzo e Gma Gomme avrete degli sconti riservati a voi amici dell’Esperia Lomazzo calcio. Per maggiori informazioni potrete rivolgervi ai nostri super dirigenti, per prenotare la vostra tessera, mandate un messaggio al 3288750605″ concludono dall’Esperia.

