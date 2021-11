Lomazzo, ora la polizia locale ha anche in drone

LOMAZZO – “Grazie ai bandi regionali arrivano nuovi strumenti per il controllo del territorio e la sicurezza. Videotrappole, un drone, e uno strumento per riscontrare le falsificazioni dei documenti. Quest’ultimo strumento ha permesso alla polizia locale di effettuare controlli più precisi con l’individuazione di patenti false e contribuire a migliorare la sicurezza stradale, uno dei temi di maggiore attenzione da parte della polizia locale”. Lo annuncia l’Amministrazione comunale di Lomazzo che ha dunque potenziato le dotazioni del proprio comando di vigilanza urbana.

“La partecipazione oculata ai bandi consente di ottenere risorse per progetti specifici, finanziati da ciascun bando, che possono essere realizzati senza gravare sul bilancio comunale” rilevano i responsabili dell’ente locale.

(foto archivio: i comandi di vigilanza urbana si stanno dotando di nuove strimentazioni tecnologiche. Anche la polizia locale di Lomazzo ha ora in dotazione un drone per la sorveglianza dall’alto di eventuali aree a rischio e per iniziative investigative)

