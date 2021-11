x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota della lista Saronno Civica – lista Airoldi

Il sindaco Augusto Airoldi ha annunciato che nelle prossime settimane l’Amministrazione promuoverà incontri con i commercianti e con i cittadini nei quartieri della città volti a dare attuazione ad un impegno preso in campagna elettorale: dialogare con la città, nella città e per la città.

Gli incontri saranno l’occasione per illustrare ai saronnesi le molteplici iniziative che sindaco ed assessori, con l’aiuto dell’intera maggioranza, hanno realizzato nel primo anno di amministrazione e quelle che verranno realizzate nei prossimi mesi. Gli incontri saranno anche l’occasione per un confronto coi cittadini per recepire visioni della città oltre che idee e progetti concreti per i diversi quartieri.

Saronno Civica sarà presente non solo con il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali della lista, ma anche con i singoli componenti della lista stessa, che coglieranno l’opportunità di questi incontri per ascoltare i bisogni della città ed elaborare poi risposte concrete, secondo quello che è il tratto distintivo della nostra lista “parlare poco, fare tanto”.

L’auspicio è quindi che la cittadinanza partecipi numerosa agli incontri per dare il proprio contributo ad un continuo miglioramento del nostro territorio perché, come peraltro dimostrato dal nostro impegno diretto, senza partecipazione attiva la città non può migliorare.

