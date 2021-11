x

SARONNO / LIMBIATE – A Saronno oggi motociclista ferito dopo uno scontro con una autovetture. E’ successo in via Varese in mattinata alle 8.15 nei pressi della rotonda al confine con Gerenzano. L’uomo, di 47 anni, è stato soccorso da una ambulanza del Sos Uboldo, e dall’equipaggio di una ambulanza dei carabinieri del comando di Saronno, ed è stato trasferito all’ospedale di Saronno, non è grave. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi dell’incidente stradale.

Alle 10.25 di oggi ciclista investito in piazza 5 giornate a Limbiate: è successo ad un giovane di 27 anni, soccorso da una ambulanza della Croce azzurra proveniente da Caronno Pertusella e trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è apparso in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale, gli agenti hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e le eventuali disponibilità.

(foto archivio)

09112021