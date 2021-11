x

SOLARO – “Ovviamente l’ombrello non aveva ne un alto valore economico ne un qualche valore sentimentale. Era semplicemente un ombrello lasciato ad asciugare. E’ davvero difficile pensare che si debba vivere dovendo controllare anche dove si lascia un ombrello a casa propria”.

Sono le parole di una quarantenne saronnese che ieri sera ha realizzato di essere stata derubata di un ombrello.

“L’avevo lasciato ad asciugare in garage dopo gli ultimi giorni di pioggia in attesa di rimetterlo in auto – spiega – il garage non è visibile della strada e soprattutto è assolutamente e completamente vuoto. Per questo quando esco in auto lo lascio aperto. Mai avrei pensato che qualcuno si intrufolasse dal cancello scavalcandolo per poi prendere l’ombrello bagnato e scappare”.

La solarese che abita nel quartiere Biraga ha controllato ma non c’erano altri segni di scasso o effrazione nella sua proprietà: “Non è stato un gran danno e in futuro mi ricorderò di non lasciare l’ombrello ad asciugare in garage ma l’amarezza sta proprio in questo nel non poter fare piccoli gesti comodi e pratici a casa nostra”.

(foto archivio da google maps)