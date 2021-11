x

SOLARO – Cinque nuovi fasciatoi dal Comune alle attività commerciali del paese, per favorire l’accessibilità e l’inclusione delle famiglie con bambini neonati. L’iniziativa Solaro baby friendly, che già in primavera aveva riscosso l’interesse della comunità, riparte mettendo a disposizione cinque nuovi fasciatoi a muro delle dimensioni di 90 centimetri per 40, acquistati con fondi comunali, per le prime cinque attività commerciali del paese che si iscriveranno all’albo omonimo e dedicato. È stato realizzato un banner sul sito del Comune, dove è possibile reperire tutte le informazioni in merito all’iniziativa e anche il modulo di adesione. Una volta pervenute le domande, verranno esaminate dagli uffici e infine verrà organizzata la consegna del fasciatoio e del logo identificativo del progetto, così da dare immediata visibilità alle attività aderenti.



Rilevano Serena Nasta, consigliera comunale con delega all’Infanzia, e Davide Panetti, consigliere comunale con delega al Commercio: “Questo progetto nasce anche sulla base delle nostre esperienze come genitori e dalla volontà di rendere sempre più il nostro paese un luogo a misura di bambino. Ci piacerebbe in particolare che i neo-genitori si sentissero tranquilli quando escono con i loro bimbi, sicuri di trovare qua e là dei locali attrezzati al cambio pannolino, pronti ad accoglierli in caso di necessità. D’altro canto, le attività commerciali che aderiranno saranno identificate mediante un logo chiaro e preciso, con la scritta “Solaro Baby Friendly”, allo scopo di renderle più riconoscibili e raggiungibili. Naturalmente, per favorire la diffusione dei fasciatoi, abbiamo voluto che fosse l’Amministrazione a sostenerne i costi. Speriamo quindi che questa iniziativa possa andare incontro alle esigenze delle famiglie ed essere di interesse per le attività commerciali”.

(foto: Davide Panetti e Serena Nasta)

09112021