SARONNO – A pochi giorni dall’articolo de ilSaronno sono arrivate le “R” mancanti. Se vi capita di andare allo scalo ferroviario di Saronno Sud ora vedrete le indicazioni per via Grieg e non più per via Gieg com’era fino a qualche giorno fa.

Speriamo non se ne abbia a male il bassistista americano degli anni Settanta Gieg che ha “perso” la citazione nei cartelli di Saronno sud che si era creata per un refuso che aveva fatto sparire la R in due diverse segnalazioni dello scalo.

In sostanza ora, sui cartelli in stazione, la via che attraversa la zona industriale e che si può raggiungere dallo scalo ferroviario è tornata a chiamarsi Grieg, omaggio al composizione e pianista norvegese.

La notizia del refuso, che ha trasformato il cognome di Grieg in Gieg un bassista americano degli anni Settanta, ha suscitato molta curiosità e non sono mancati pendolari che si sono immortalati in selfie con i cartelli sbagliati e nelle ultime ore con quelli corretti.