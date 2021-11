x

x

CARONNO VARESINO – Lo scorso 6 novembre i carabinieri della stazione di Carnago hanno arrestato un 43enne e un 50enne residenti a Caronno Varesino che poco prima avevano commesso una rapina ai danni di un concittadino.

L’uomo, un 24enne del luogo che intorno alle 2 di notte stava facendo rientro nella propria abitazione, è stato bloccato e aggredito dai due malviventi che, dopo averlo scaraventato a terra lo derubavano del telefono cellulare e del portafogli.

Subito dopo la richiesta di soccorso arrivata alla centrale operativa della compagnia di Saronno, i carabinieri della stazione di Carnago hanno avviato le indagini che hanno permesso di identificare i possibili responsabili.

In poco tempo i carabinieri li hanno raggiunti nelle loro abitazioni che sono state perquisite e recuperato il telefono cellulare asportato poco prima alla vittima.

Per il 43 enne ed il 50 enne è scattato quindi l’arresto che li ha portati in carcere a Varese. Dopo la convalida, il giudice ha disposto nei confronti dei due indagati la misura della custodia cautelare in carcere