SARONNO – Giampaolo Chiodini torna in biancoceleste: l’ex tecnico della prima squadra, che aveva guidato nella ultime due stagioni in Prima categoria, ha accettato l’invito della dirigenza locale di rientrare nel club per prendere il testimone da Stefano Imburgia che proprio stamane ha lasciato la direzione della formazione degli juniores regionali.

Questa la nota ufficiale della società.

La società Fbc saronno 1910 annuncia il ritorno su una panchina biancoceleste di Giampaolo Chiodini, a lui fin da ora è affidato il compito di rilanciare le ambizioni di un gruppo in cui la societá crede fortemente quello della Juniores. Mister Chiodini ha risposto subito presente alla chiamata della società rendendosi da subito disponibile ad allenare.

Sabato alle 17.30 il ritorno in panchina nel match casalingo contro la Faloppiese.

Dopo qualche risultato altalenante, la juniores riparte quindi con Chiodini, obiettivo tornare nelle zone alte della graduatoria. Il Fbc Saronno juniores è reduce, in campionato, dalla sconfitta 2-1 in casa del Bulgaro. Classifica alla 8′ giornata: Arcellasco e Gerenzanese 17 punti, Bovisio Masciago 16, Itala 13, Portichetto 12, Meda 10, Rovellasca 1910 9, Galoppiese Ronago e Porlezzese 8, Bulgaro 7, Fbc Saronno e Sc United 6, Serenza Carroccio 1.

(foto: mister Giampaolo Chiodini è tornato al Fbc Saronno)

10112021