SOLARO – L’anima bella di Martina Luoni ha toccato le persone che l’hanno conosciuta chi dal vivo, chi attraverso il suo video virale in cui parlava delle difficoltà affrontate dai malati di tumore durante la pandemia, chi per la sua partecipazione alla campagna social sull’uso delle misure di prevenzione contro il Covid promossa da Regione Lombardia. Cresciuta a Solaro, ma cittadina del Mondo, Martina, scomparsa solamente poche settimane fa proprio a causa del cancro, ha lasciato grandi ricordi anche a Trani, in Puglia, dove aveva vissuto per un periodo della sua vita. Tanto che la Fondazione Seca Polo Museale di Trani ha voluto dedicarle una sentita iniziativa; l’evento intitolato I colori dell’anima si terrà nel fine settimana, domenica, alle 19, con la presentazione del calendario 2021 delle attività ed una performance inclusiva con turbanti. «Sarà una giornata importante per ricordarla e per continuare insieme a combattere questo male con i nostri mezzi» – si legge nell’invito. Sì, perché la battaglia di Martina continua ancora oggi.

20211110