SARONNO L’amministratrice Angela Strano, il direttore fondatore dell’istituto Carlo Manzoni, il preside Franco Marano, lo chef Carlo Mazara e il maitre di sala Stefano Alecci annunciano l’evento che vedrà protagonista lo chef internazionale Bernard Fournier.

Il percorso professionale dello chef Micheline Bernard Fournier ha inizio all’alberghiero di Strasburgo. Le sue principali esperienze saranno il ristorante Schillinger a Colmar, la nave da crociera Memoz della compagnia Paquet e l’Hilton di Parigi-Orly. Lavora in diverse cucine importanti europee. Nel 1984 insieme alla consorte trentina Adriana Berti prende in gestione l’Orso Grigio di Trento. Dal 1992 gestisce a Campione d’Italia (Co) il ristorante “Da Candida” uno storico punto di riferimento della tradizione locale. Nel 1995 viene insignito della stella Michelin.

“L’evento – spiegano dall’istituto – si prefigge di trasmettere ai nostri studenti, l’importanza della cultura alimentare legata alle tradizioni dei singoli territori e ai valori della dieta mediterranea, si svolgerà, martedì 16 novembre alle 9 alle 15 nel ristorantino didattico nella sede di via San Francesco. E’ garantito il rispetto delle norme anticovid