SARONNO – Non si è fatta attendere la risposta degli anarchici saronnesi alla presa di posizione del sindaco Augusto Airoldi che ieri è tornato a condannare la manifestazione no green pass in programma sabato 13 in piazza Libertà a partire dalle 15.

Ieri sera il primo cittadino ha inviato una nota in cui, come fatto una settimana fa, ha rimarcato il proprio no alla manifestazione e soprattutto ha sottolineato di aver scritto al Prefetto e al Questore affinchè la manifestazione non blocchi le strade esterne e non paralizzi il centro.

La risposta degli anarchici del Collettivo Adespota è arrivata sui social con due inequivocabili meme che rispondono con ironia al sindaco. In uno il primo cittadino viene associazione al lamentoso e cinico Squiddi Tentacolo personaggio del cartoon Spongebob. A rappresentare i manifestazioni sono i sorridenti e felici Spongebob e Patrick Stella mentre Squiddi-Airoldi li guarda asserragliato in casa-Municipio.

L’altro meme bolla come poco efficace, come un pezzo di scotch isolante per fermare una perdita d’acqua, la condanna di Airoldi.