SARONNO – Tris di incidenti oggi nel tratto locale dell’autostrada, in una occasione è intervenuto anche l’elisoccorso. L’episodio più grave è quello verificatosi alle 15 di oggi quando si sono scontrate due autovetture che procedevano in direzione nord, nel tratto fra Saronno e Turate. Sono accorsi i vigili del fuoco con la polizia stradale, l’ambulanza del Sos Uboldo ed è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso da Como. Due uomini hanno avuto bisogno di cure mediche, un 44enne ed un 58enne che hanno riportato contusioni varie e sono stati trasportati infine all’ospedale di Saronno, non sono in pericolo di vita.

Sulla A8 invece nel tratto fra Legnano ed il bivio con la A9 di Origgio, in direzione sud, alle 10.25 tamponamento fra due auto con una donna di 24 anni ed una di 45 anni trasportate all’ospedale di Legnano dall’ambulanza della Croce rossa, anche loro non sono in pericolo di vita; mentre alle 9.15 nello stesso tratto c’era stato un precedente intervento della Croce rossa per un analogo episodio, scontro fra due auto con due feriti, un uomo di 30 ed uno di 58 anni, medicati sul posto.

10112021