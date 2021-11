x

x

SARONNO – “La carenza di personale medico nei servizi di Anestesia e Rianimazione non è più un problema limitato all’ospedale di Saronno ma investe pesantemente anche il nosocomio di Busto Arsizio: questa gravissima situazione interessa quindi tutta l’Azienda Socio Sanitaria Valle Olona, coinvolgendo inevitabilmente anche Gallarate e Somma Lombardo. La mancanza di anestesisti rianimatori si ripercuote pericolosamente su tutte le attività di un ospedale, siano esse di emergenza ed urgenza o chirurgiche. In altre parole, la struttura diventa un poliambulatorio o poco più“

Inizia così la nota del Comitato per la salvaguardia e la tutela dell’ospedale di Saronno.

“Il problema chiama perciò la politica ad una risposta non più rimandabile oltre: quali decisioni intende prendere la Regione di fronte a questa situazione? A ben poco servirebbero i differenti accorpamenti aziendali che sembra vengano ipotizzati se, come temiamo, il fuggi fuggi dei professionisti si aggraverà.

Per questo non possiamo che augurarci che quanto recentemente detto dall’assessore Letizia Moratti a favore del nostro ospedale si traduca in decisioni e scelte rapide: le 200.000 persone del comprensorio interprovinciale saronnese, da sempre abituali utenti del nostro ospedale, meritano una risposta sollecita ed esaustiva ai loro bisogni di salute, al pari dei cittadini del bustese e del gallaratese”.

11112021