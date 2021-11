x

SARONNO – Cade dalla bicicletta e finisce in ospedale: è successo oggi alle 13.30 in via Roma nei pressi di piazza Libertà: al ciclista, un ragazzo di 15 anni, è stato soccorso da una pattuglia della polizia locale del comando cittadino e dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, ed è stato quindi trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese; ha riportato lesioni e contusioni varie ma non risulta essere in pericolo di vita.

In precedenza, sempre in città, intervento alle 9.45 della Croce rossa saronnese anche nell’area del liceo scientifico “Gb Grassi” di via Benedetto Croce 1 dove una donna di 52 anni è rimasta ferita cadendo da una scala: sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri, la cinquantaduenne è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale cittadino per essere medicata ma non ha riportato gravi lesioni.

