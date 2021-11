x

x

SOLARO – Sparatoria notturna in via Roma, nei pressi del Parco delle Groane all’inizio del Villaggio Brollo, con due feriti e due sospetti fermati dalle forze dell’ordine.

I fatti sono accaduti alle 3 della notte tra martedì e mercoledì. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ed i carabinieri della compagnia di Rho. Due le vittime, entrambe rimaste ferite alle gambe da colpi d’arma da fuoco: si tratta di un cittadino marocchino incensurato classe ‘85 ferito ad una tibia e di un connazionale classe ‘89, già segnalato per precedenti minori, ferito al piede sinistro.

Il primo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza; operato non si trova in pericolo di vita. Il secondo invece è stato portato all’ospedale di Garbagnate. Una volta giunti sul posto i militari hanno trovato due connazionali delle vittime, i presunti autori della chiamata al 118, che hanno sostenuto di essere arrivati in loco e di aver notato i feriti già in quelle condizioni.

Nei successivi accertamenti, gli uomini dell’arma hanno recuperato un bossolo di fucile e tracce di sangue nell’auto di questi ultimi. Si tratta di cittadini di nazionalità marocchina, classe ’88 e classe ’77, entrambi incensurati. I fatti potrebbero essere legati ad una compravendita di stupefacenti che ha coinvolto i quattro finita male.

Sono in corso ulteriori accertamenti: i due sospetti sono trattenuti dai carabinieri, mentre le vittime ricoverate in ospedale.

10112021