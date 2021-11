x

SOLARO – “E’ intenzione della Giunta regionale finanziare nel 2022 con sistemi di videosorveglianza le aree 38 boschive lombarde (individuate da una ricerca Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano e Polis Lombardia) in mano allo spaccio”.

Lo dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato commentato il ferimento di 2 uomini avvenuto all’interno del Parco delle Groane, a Solaro (MI).

“Quasi sicuramente – ha aggiunto l’assessore – la sparatoria, tra stranieri di origine marocchina, è da leggersi come un regolamento di conti tra pusher”. “Lo scorso agosto – ha aggiunto De Corato – la collaborazione fra la Polizia locale e le Forze ha portato ad un importante operazione durante la quale è stata sequestrata eroina ed hashish. Sono stati recuperati numerosi velocipedi utilizzati dai pusher per i loro spostamenti, raccolto materiale di provenienza furtiva ed al termine dell’operazione è stata bonificata l’area”.

“Più in generale – ha ricordato l’assessore – nei mesi scorsi ho partecipato al ‘Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica’ con la Prefettura a Milano, discutendo in particolare del ‘Progetto Parchi’ contro la droga”.

“L’accordo con i Comuni della zona del Parco – ha concluso De Corato – è di fondamentale importanza per contrastare i criminali”.