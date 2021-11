x

x

CERIANO LAGHETTO – “Sparatoria nella notte nel Parco delle Groane, a Solaro tra le piazze di spaccio non lontane dalla provinciale Saronno-Monza. Due nordafricani, feriti presumibilmente con un fucile a pompa, sono stati soccorsi e operati negli ospedali di Monza e Garbagnate Milanese. Non sarebbero in pericolo di vita. La situazione lì come in altre aree del Parco continua a essere fuori controllo”. A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, sempre in prima linea contro lo spaccio.

Prosegue Cattaneo: “Da una Ceriano Laghetto, liberata da ormai quasi due anni dalla piega della piazza di eroina tra le più vaste del nord Italia, si va avanti con prevenzione e repressione perché non bisogna mai abbassare la guardia! Allo stesso tempo offro pubblicamente il mio aiuto al sindaco e agli Amministratori della vicina Solaro, pur essendo di altro colore politico, perché non mi darò pace finché questo nostro Parco non sarà davvero completamente liberato”.

(foto: Dante Cattaneo con forze dell’ordine e volontari nel Parco delle Groane)

10112021