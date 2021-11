x

LIMBIATE – Dopo il grande successo del “Campus orientamento” allestito ad inizio ottobre in piazza Aldo Moro, il Comune di Limbiate – in collaborazione con gli istituti comprensivi del territorio – ha organizzato un incontro online dedicato interamente ai genitori per offrire supporto nella scelta del percorso scolastico dei ragazzi dopo la terza media. L’Amministrazione comunale ha rinnovato la collaborazione con Cross ovvero il Centro di ricerche sull’orientamento e lo sviluppo socio-professionale dell’Università Cattolica di Milano, organizzando una serata online con la dottoressa Deborah Pagani, psicologa e psicoterapeuta specializzata in orientamento.

Un’occasione per confrontarsi con i professionisti del settore e ascoltare consigli utili per individuare il percorso formativo più adatto.L’incontro è interamente online alle 20.30 e la partecipazione è libera.

Tutte le informazioni per accedere alla riunione sul sito: https://comune.limbiate.mb.it/campus-orientamento…/

(foto archivio: la zona fra Saronnese e vicine Groane è un polo scolastico della Lombardia. Migliaia gli studenti che si rivolgono agli istituti superiori del comprensorio)

