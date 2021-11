x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli in merito alla scomparsa e ai funerali di Benedetto Scaglione storico segretario comunale saronnese.

Si celebrano oggi i funerali di Benedetto Scaglione, che è stato segretario generale (ed anche direttore generale) del nostro Comune per dodici anni, dal 1998 al 2010.

Ho vissuto con lui al mio fianco i due lustri in cui ho funto da sindaco di Saronno, dal 1999 al 2009: proprio ciò mi ha permesso di instaurare un rapporto duraturo con il “mio” segretario, che si è trasformato da meramente istituzionale in personale e di stima ed amicizia reciproche.

Al vedersi, era ben diverso dalla grigia e formale figura che molti si aspettano in un segretario comunale: Benedetto Scaglione aveva una personalità limpida, riflessiva, calma; non l’ho mai visto irritarsi sul serio, sapeva prendere le cose con filosofia, detestava gli angoli acuti e si adoperava per trasformarli in arrotondati; aveva esperienza e competenza, che riusciva ad adattare alle esigenze, senza eccessi di formalismi e di burocrazia.

Una persona simpatica e di buon senso, che vigilava e controllava con mano di velluto.

Prenderò parte al suo funerale oggi, a titolo personale ed in rappresentanza del consiglio comunale, ma pure di molti ex amministratori, assessori e consiglieri che hanno svolto il loro mandato con lui segretario generale, i quali mi hanno comunicato il loro sincero cordoglio nel ricordo di una persona stimata e che ha servito con zelo e capacità la comunità saronnese per tanti, proficui anni.

Riposi nella pace.

Saronno, 10 novembre