x

x

SARONNO – “Il dubbio è sorto leggendo l’articolo del consigliere Claudio Sala che, seppur con toni accesi, descrive quanto accaduto domenica mattina”

Inizia così la nota di Forza Italia che rilancia l’affondo della Lega sull’assenza del sindaco di delegati dell’Amministrazione comunale alla cerimonia per i cinquant’anni per la tragedia della Meloria.

“Alla celebrazione era assente il sindaco. Presenti la Cri cittadina, le Associazioni d’Arma: Carabinieri, Guardia di Finanza, Marinai, Paracadutisti, Bersaglieri, Alpini e la sorella del saronnese caduto nella tragedia della Meloria che è il disastro aereo accaduto nel 1971 in un tratto di mare situato al largo di Livorno. L’episodio rappresenta il più grave incidente occorso alle forze armate italiane dalla fine della seconda guerra mondiale.

L’assenza dell’Amministrazione al cinquantesimo anniversario non è sfuggita ed è apparsa ancor più amara tenendo conto delle diverse presenze del sindaco e di alcuni membri della sua giunta alle iniziative nastriformi e simil “girotondine” arcobaleno organizzate da “quattro passi di pace”, ad esempio.

Dove fosse il primo cittadino domenica mattina e come mai non fosse presente alcun delegato della sua Giunta ce lo siamo chiesti in tanti. Le ipotesi sono diverse, risposte ufficiali nessuna.

Qualcuno ipotizza che non ci sia stato un invito ufficiale ma solo ufficioso da parte dei “parà”.

Ma se anche fosse stato ufficioso sarebbe stata questa una ragione legittima per non esserci?

Il ricordo va alla vicenda della “pietra d’inciampo” al saronnese Bastanzetti quando l’amministrazione in quell’occasione non solo non ricevette mail ufficiali di invito ma addirittura alla richiesta da parte dell’amministrazione di presenziare, la stessa fu invitata a non essere presente. Gli stessi esponenti politici che oggi sono maggioranza criticarono aspramente l’assenza dell’amministrazione.

E infine , non sarebbe stato quasi un “obbligo istituzionale” che l’amministrazione in primis avesse sentito la necessità di organizzare la cerimonia per il cinquantesimo anniversario della tragedia della Meloria convocando un tavolo delle associazioni d’arma?

Intanto la realtà inconfutabile è che il sindaco, sempre presente alle iniziative del suo elettorato, non presenzia alle celebrazioni d’arma in onore di un concittadino caduto, senza motivazione ufficiale.