Calcio 1′ cat. A, alla Pro Azzurra passaggio di consegne fra ex saronnesi: Tripodi per Papis

Calcio 1′ cat. A, alla Pro Azzurra passaggio di consegne fra ex...

x

x

MOZZATE – Passaggio di consegne alla Pro Azzurra Mozzate, che milita nel girone A di Prima categoria. La sconfitta di domenica scorsa a Luino ha portato al cambio di mister: l’ex saronnese Attilio Papis ha ceduto il testimone ad un altro ex saronnese, o meglio ex giocatore saronnese, Massimo Tripodi, come riferito dal sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com.

Domenica scorsa per la Pro era stata da dimenticare: 2-0 subito a Luino. I padroni di casa si erano imposti con un gol per tempo, realizzati al 25′ con una azione personale di Piccatto e poi di Cosso dopo dieci minuti nella ripresa. Classifica: Ispra e Bosto 18 punti, Arsaghese 16, Valceresio Audax 15, Tradate e Nuova Fiamme Oro Ferno 13, Pro Azzurra Mozzate 12, Luino 11, San Michele Calcio 10, Faloppiese Ronago 9, Cantello Belfortese e San Marco 8, Antoniana 2, Jeraghese 1.

(foto archivio: Pro Azzura in azione di gioco)

11112021