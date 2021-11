Covid, aumentano i positivi anche a Rovello Porro

x

ROVELLO PORRO – Anche a Rovello Porro un incremento dei casi positivi al coronavirus, dopo che nei mesi scorsi si erano quasi azzerati. Il Comune comunica che gli “attualmente positivi” i paese sono 17, mentre in tutto hanno contratto il virus e sono guariti, da inizio pandemia, 593 cittadini. I decessi sono stati sinora 7.

(foto archivio: il Municipio di Rovello Porro)

11112021