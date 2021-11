x

SARONNO – Complici le deviazioni alle porte della Cassina Ferrara e al confine con Ceriano Laghetto che nelle ultime settimane hanno cambiato le abitudini di tanti automobilisti saronnesi non è sfuggito a nessuno, neanche agli automobilisti che attraversano la città, l’arrivo delle nuova rotonda su via Miola.

Si tratta di una delle novità viabilistiche previste nella riqualificazione del comparto ex Cantoni che negli ultimi mesi è entrata nel vivo con le demolizione dell’area più grande che ha completamente aperto la visuale della città tra via Miola e via Marzorati e con la realizzazione del nuovo supermercato che affaccia su via Bergamo.

La viabilità è già stata ridisegnata del resto il progetto prevede complessivamente tre nuove rotonde e due nuove arterie all’interno dell’area. L’intervento prevede anche un ripensamento della zona di piazza Borella. Al momento difficile valutare la portata dell’intervento anche perchè per garantire il proseguo dei lavoro spesso la circolazione prosegue con sensi unici alternati. Inoltre il cantiere ha temporaneamente cancellato alcuni percorsi ciclabili che nelle ultime ore sono stati riattivati almeno in parte. Certo si tratta di una rivoluzione in una delle zone storicamente più trafficate della città.