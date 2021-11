x

x

GERENZANO – “A seguito di alcuni tentativi di truffa ad opera di malintenzionati che si presentano nelle abitazioni dei Comuni della nostra provincia spacciandosi per rilevatori del “Censimento della popolazione e delle abitazioni”, con la Prefettura di Varese specifichiamo che: le operazioni censuarie dei rilevatori sono totalmente gratuite; i rilevatori non chiedono di mostrare preziosi e contanti; per verificare i nominativi dei rilevatori contattare la segreteria comunale con numero telefonico 0296399106 ed mail: [email protected], oppure la polizia locale al numeo telefonico 0296399128, cellulare 3473615414 ed mail [email protected]”. Così una nota dell’Amministrazione comunale di Gerenzano.

Proseguono dal Comune: “Per informazioni sulla modalità delle operazioni censuarie, per svolgere le operazioni censuarie presso gli Uffici Comunali e per l’appuntamento del rilevatore, è possibile contattare il Ccr, Centro comunale di rilevazione, al numero 0296399121”.

Per informazioni è possibile inoltre contattare il numero verde gratuito Istat 800188802. Le locandine e ulteriori informazioni sono disponibili al link:

http://www.comune.gerenzano.va.it/…/po/mostra_news.php…

111102’21