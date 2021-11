x

SARONNO – Parte stasera il tour dell’Amministrazione comunale nei quartieri per ascoltare i cittadini. Il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore alla Partecipazione Franco Casali hanno anticipato che gli incontri saranno sistematici nei prossimi anni. Si parte dal quartiere della Regina Pacis e della Cascina Colombara.

Stasera alle 20.45, il sindaco e la giunta saranno al PalaExbo di via Piave.

Ogni incontro sarà diviso in due momenti: il primo in cui l’Amministrazione racconterà quello che ha fatto in questi ultimi dodici mesi (con un’introduzione del sindaco e interventi dei singoli assessori che comprenderanno anche i lavori futuri a partire del 2022). Terminata questa fase ci sarà quella di ascolto dei cittadini.

Ma cosa si aspetta l’Amministrazione dai saronnesi che parteciperanno? “Ci aspettiamo confronto su quello che è stato fatto sulla città e sullo sviluppo futuro conclude Casali”.

Gli incontri non saranno trasmessi online “per stimolare la presenza dei cittadini” e nei prossimi giorni saranno stimolate le domande dei cittadini sulle pagine social del Comune.